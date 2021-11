“Quanto vale una persona?”, Epass e Caritas si confrontano

Sold out la prima visita aperta al pubblico del Museo Don Uva di Bisceglie

Grande successo per la prima visita guidata al “Museo Don Uva” di Bisceglie. Sono stati oltre 150 i visitatori prenotati, tutti muniti di Green pass, per l’evento organizzato da Fondazione S. E. C. A. per la Cultura, che si è svolto sabato