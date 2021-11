«Finalmente si torna a pranzare a scuola dopo due anni in cui il servizio di mensa scolastica era stato sospeso a causa della pandemia. Un piacevole ritorno alla normalità per i nostri bimbi e per noi genitori».

A sottolineare l’importanza anche simbolica della novità, è lo stesso Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano.

«Stamattina – scrive il Sindaco - con le Assessore Bianco e Lorusso siamo stati alla scuola dell’infanzia del Terzo Circolo Didattico vicino l’ospedale. Vedere i bimbi entusiasti di pranzare con i loro amichetti, considerando che per i più piccoli era la prima volta, ci ha reso felici. Devo ammettere che per un attimo abbiamo temuto per il gradimento del primo a base di verdure, ma tutto è andato bene.

Da quest’anno abbiamo lavorato affinché ci fosse finalmente un aumento della qualità dei pasti e una modernizzazione del servizio che non veniva rinnovato da oltre 16 anni. Questo per una corretta e sana alimentazione dei bimbi e per la tranquillità di noi genitori. Continueremo a monitorare con costanza e attenzione il servizio.

Giovedì 4 novembre, saranno riaperti i termini delle iscrizioni al fine di permettere alle famiglie che non l’hanno ancora fatto di provvedere all’iscrizione».

Questo il Link: https://www6.itcloudweb.com/iscrizioninetbisceglie