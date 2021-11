​“Giovani Esperienze Vincenti”, l’Interact Club premia tre biscegliesi eccellenti. I nomi

Giunge alla quinta edizione la manifestazione “Giovani Esperienze Vincenti” organizzata dall’Interact Club Bisceglie, in collaborazione con Rotaract e Rotary Club Bisceglie, in occasione della Settimana Mondiale Interact, per dare voce e visibilità ai giovani e giovanissimi più attivi e intraprendenti della città.

Sabato 6 novembre alle ore 19 presso l’Hotel Salsello, sede del Rotary Club Bisceglie, dopo i saluti di Luigi Bombini, presidente Interact, Giovanni Bombini, presidente Rotaract, e Massimo Cassanelli, presidente Rotary Club Bisceglie, saranno presentate tre “giovani esperienze vincenti”:

· Antonio Colangelo, giovane tenore biscegliese, per la sezione MUSICA

· Lucrezia Napoletano, nuotatrice classe 2003, per la sezione SPORT

· Luca Magno, creatore del portale “ScuolaQui”, per la sezione CULTURA e START-UP

Inoltre il Rotary Club Bisceglie consegnerà dei riconoscimenti ai diplomati con il massimo dei voti dell’anno scolastico 2019/2020, in una ideale prosecuzione della Festa della Scuola svoltasi lo scorso 2 ottobre. Anche in questo caso avremo modo di conoscere una “giovane esperienza vincente”, quella degli studenti che, nonostante il duro lockdown della prima ondata covid e una didattica a distanza organizzata in tempi rapidissimi, sono riusciti a concludere il percorso scolastico con risultati brillanti.

Concluderà la serata Eleonora Romanelli, Rappresentante Distrettuale Interact per il Distretto Rotary 2120 – Puglia e Basilicata.

L’Interact è un club patrocinato dal Rotary per ragazzi e ragazze di età compresa tra i 12 e i 18 anni, per consentire loro di sperimentare la bellezza e la ricchezza del mondo associativo, condividendo i valori rotariani. La Settimana Mondiale Interact si celebra ogni anno per ricordare la fondazione del primo Interact Club, avvenuta a Melbourne il 5 novembre 1962. Oggi esistono oltre 15.000 Interact Club in 142 paesi del mondo.