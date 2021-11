Auto fuori strada sulla Bisceglie-Trani: due ragazze in ospedale

Una vettura, sulla quale viaggiavano due ragazze giovanissime (20 anni circa), è finita fuori strada sulla ex Statale 16 nel tranno tra Bisceglie e Trani intorno alle 23.45 del 2 novembre.

L'auto si è scontrata contro il muro di cinta di una villa, direzione Trani, nelle vicinanze del lido Matinelle. Il sistema di sicurezza dell'auto ha fatto esplodere gli airbag ed attivato il sistema GPS che ha allertato l'assistenza stradale. Il primo mezzo di soccorso ad arrivare sul posto è stato il carro attrezzi, i tecnici hanno così allertato forze dell'ordine e 118.

Sul posto in pochi minuti sono giunti i vigili del fuoco, due ambulanze del 118 oltre a militari della Guardia di finanza e agenti della Polizia di stato. Nell'impatto l'auto è andata completamente distrutta: i vigili del fuoco sono giunti sul posto per via di una segnalazione che indicava una vettura ribaltata e occupanti del mezzo da estrarre dalle lamiere.

Le due ragazze all'interno della vettura sono state trasportate in ospedale (una a Bisceglie e l'altra ad Andria) per accertamenti, una lamentava dolore al petto e si è procurata trauma cranico mentre l'altra ha riportato traumi agli arti superiori. Non si conoscono le cause all'origine dell'incidente.