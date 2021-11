«Piovono grossi rami a qualche centimetro dalle teste degli ignari e spaventati cittadini»

Pronto riscatto Unione nel segno di Manzari

Pronto riscatto dell’Unione Calcio, che al “Di Liddo” ritrova la vittoria superando per 2-1 il San Marco nel match in programma per l’ottavo turno di campionato. Due novità dal 1’ tra gli azzurri, viste le partenze da titolari degli under Amoruso