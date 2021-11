​Tutto pronto per il "Sospiro Day", si parte il prossimo 5 novembre

Tutto pronto per il "Sospiro Day" in programma venerdì 5 novembre in tutte le pasticcerie del circuito Associazione Pasticcerie Storiche Biscegliesi per degustare il fumetto "IO SOSPIRO" (presentato lo scorso 25 settembre e dedicato al dolce che fa parlare di Bisceglie in tutta Italia) in compagnia di un "sospiretto" al costo esclusivo di 60 centesimi di euro solo per giornata lancio.

Il #SOSPIRODAY sarà riproposto nel corso dell’anno in una sorta di gioco dove i più attenti potranno seguire e beneficiare delle varie promozioni e mini eventi che si presenteranno.

«Sarà una sorta di secret-event - spiegano gli organizzatori - che trascinerà il visitatore nell’esperienza che i pasticcieri vogliono offrire con il nostro famoso dolce. Quando si parla di Sospiro si deve carpire l’entusiasmo, la curiosità la consapevolezza di far parte di un territorio fantastico ancora da scoprire e soprattutto da conquistare per farlo sempre più brillare. Non ci resta che restare attenti a seguire la pagina Facebook del Sospiro e dei pasticcieri o i consigli dei pasticceri come in una caccia al tesoro, per scoprire le bellezze del nostro orgoglio made in Bisceglie».

Del ciruito fanno parte le Pasticcerie ACQUAFREDDA, DOLCE CAFFETTERIA, GHIOTTONERIE, IL CIBO DEGLI DEI, IL FORNO DELLE MERAVIGLIE, SAN PIETRO, PASTICCERIA TRANI.