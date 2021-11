Folle corsa sul porto di Trani: si schianta contro due dehors. Uno è di un biscegliese

Una corsa folle che fortunatamente non ha incrociato persone ma soltanto arredi, distruggendoli. Porto di Trani, ore 3 circa, un'auto proveniente dalla zona sud del porto percorre via Statuti Marittimi direzione Cattedrale. In curva, in direzione dell'incrocio con via Zanardelli, impatta il primo dehor di un fish bar, distruggendone una parte, poi si schianta nella vetrata del dehor di un ristorante di un celebre chef biscegliese. Ingenti i danni registrati da entrambe le attività, sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Trani.

Sulla pagina Facebook di uno dei due ristoranti, il video dell'attimo in cui l'auto tocca il primo dehor spezzando gli arredi in legno.