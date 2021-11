Bisceglie onora i caduti e celebra l’Unità Nazionale e le Forze Armate

Bisceglie si appresta ad onorare i caduti e a celebrare l’unità nazionale e le forze armate nelle tradizionali celebrazioni che caratterizzano il mese di novembre con la presenza di autorità civili, militari e religiose.

Lunedì 1° novembre alle ore 10 al sacrario militare del cimitero l’Arcivescovo di Trani Barletta Bisceglie, Mons. Leonardo D’Ascenzo, celebrerà una messa in commemorazione dei caduti di tutte le guerre.

Giovedì 4 Novembre, giorno dell’unita nazionale e giornata delle forze armate, sono in programma diversi appuntamenti. Si parte alle ore 9 dal sacrario militare del cimitero dove sarà scoperta una lapide in ricorrenza del centenario del Milite Ignoto, simbolo della pace e della fratellanza universale. Alle ore 10 e alle 10.30 corone di alloro saranno deposte al Milite Ignoto in Via Cardinale Dell'Olio e in Largo Caduti Corazzata Roma. Le cerimonie termineranno aI monumento ai caduti in Piazza Vittorio Emanuele II con l’alza bandiera e la deposizione di una corona di alloro prima del saluto del Sindaco Angelantonio Angarano.

Venerdì 12 Novembre, giornata del ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace, la Città si unirà nel ricordo del Caporal Maggiore Capo Scelto dell’Esercito Pierdavide De Cillis, morto ad Herat, in Afghanistan, nel 2010, e del Maresciallo Capo dei Carabinieri Carlo de Trizio, deceduto nel 2006 a Nassiriya, in Iraq. Alle ore 10.30 una messa sarà celebrata nella cappella del cimitero comunale. A seguire, alle 11.30, ci sarà lo scoprimento della lapide in memoria di Pierdavide De Cillis al Sacrario Militare e la deposizione di una corona di alloro sulla tomba del Maresciallo Capo dei Carabinieri.

La cittadinanza è invitata a partecipare nel rispetto delle norme anti Covid.