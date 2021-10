Scomparsa del cav. Rossi, il cordoglio del Sindaco e del Presidente del Consiglio comunale

Anche le massime cariche istituzionali di Bisceglie hanno voluto ricordare la figura del cav. Vincenzo Rossi.

Angelantonio Angarano, il Sindaco di Bisceglie: «Ci ha lasciato il Cav. Vincenzo Rossi, un grande Uomo, imprenditore lungimirante che tanto ha fatto per lo sviluppo, l'economia e l'occupazione nella nostra Città... con lui va via un pezzo di storia di Bisceglie... ma resteranno il suo esempio e la sua signorilità... il nostro sentito cordoglio e quello della Comunità biscegliese alla famiglia Rossi».

Gianni Casella, Presidente del Consiglio comunale: «un Gentiluomo, un uomo d'altri tempi in una sola parola, tantissima generosità e amore per la famiglia e per la sua città.. gli volevo bene e lui ne voleva a me... sono addolorato per la tua dipartita mio caro Vincenzo.. un abbraccio anche se non ho potuto dartelo in questi ultimi giorni della tua vita.. riposa in pace grande Uomo».