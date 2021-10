Bisceglie piange la scomparsa del cav. Vincenzo Rossi

Bisceglie piange la scomparsa di un cittadino illustre, una persona sempre disponibile e umile: il cav. Vincenzo Rossi. Si è spento a 82 anni questa mattina, domenica 31 ottobre e I funerali si svolgeranno martedì 2 novembre alle ore 15.30 alla parrocchia Santa Misericordia.

Aveva fondato la “Soc. Edil Rossi srl” il 2 febbraio 1981 coinvolgendo tutti i membri della famiglia. La società era la logica continuazione dell’opera intrapresa agli inizi degli anni sessanta dal Cav. Rossi pioniere delll’edilizia a Bisceglie. Tantissimi i messaggi di cordoglio giunti alla famiglia.

Angelantonio Angarano. “Ci ha lasciato il Cav. Vincenzo Rossi, un grande Uomo, imprenditore lungimirante che tanto ha fatto per lo sviluppo, l'economia e l'occupazione nella nostra Città... con lui va via un pezzo di storia di Bisceglie... ma resteranno il suo esempio e la sua signorilità... il nostro sentito cordoglio e quello della Comunità biscegliese alla famiglia Rossi”.

Gianni Casella. “Un Gentiluomo, un uomo d'altri tempi in una sola parola, tantissima generosità e amore per la famiglia e per la sua città.. gli volevo bene e lui ne voleva a me... sono addolorato per la tua dipartita mio caro Vincenzo.. un abbraccio anche se non ho potuto dartelo in questi ultimi giorni della tua vita.. riposa in pace grande Uomo”.

Luca De Ceglia. “Il noto imprenditore biscegliese Vincenzo Rossi è entrato senza dubbio nella storia di Bisceglie. Dalla cazzuola alla Mercedes senza montarsi troppo la testa. Rossi è stato un uomo forte e concreto, sui cantieri e nella vita. Col dialetto a portata di lingua sapeva conquistare ma anche ascoltare. Ha spesso sostenuto la Cultura e non ha lesinato aiuti a chi ne aveva bisogno. Non ha tralasciato la politica. Quando scendeva in campo era un uomo partito conquistando un seggio porta a porta. Mattiniero lo si trovava tra le bancareĺle dei prodotti ittici e della frutta a discutere dei prodotti, a contrattare i prezzi e a degustare. Restano di lui le opere e l'mpresa condotta dai figli. San Pietro gli ha chiesto il green pass. Gli avrà risposto per le rime”.

Leo Carriera . “Ci lascia un uomo grande, intraprendente e buono come pochi. “Mest Vengenz” aveva, tra le tante, la più straordinaria delle qualità umane: l’umiltà e l’amore per il prossimo.Bisceglie perde oggi uno dei suoi più grandi imprenditori. Grande per la sua intraprendenza che ne ha fatto uno degli imprenditori più brillanti e di successo unito ad un senso etico ed una correttezza non sempre conciliabile col mondo degli affari. Davvero ci lascia una persona eccezionale e non posso non condividere con sincero dolore la sua scomparsa sentendomi fraternamente vicino alla sua famiglia”.

Vincenzo Amoruso. “I galantuomini non dovrebbero mai lasciarci, perché abbiamo bisogno di esempi da seguire. Mi dispiace Tonio, Nicola e tutta la famiglia. Sentite condoglianze da tutta la mia famiglia. Ciao Cav. Vincenzo buon viaggio, sarai sempre nei nostri cuori”.

La redazione di BisceglieLive esprime le più sentite condoglianze alla famiglia.