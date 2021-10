I lavori alla Monterisi, il Sindaco: «Appuntamento storico​ per la scuola e per il quartiere»

«Sono partiti i lavori alla “Monterisi”; per le aspettative e la gioia che stiamo provando, sembra quasi di affrontare il primo giorno di scuola».

E' quanto scrive il Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano che ha voluto fare un sopralluogo sul cantiere accompagnato dal Dirigente Giacomo Pedone.

«Un appuntamento storico - prosegue Angarano -, un altro cantiere che si apre nella nostra Città con l’obiettivo di continuare a migliorare i nostri edifici scolastici, mantenendo gli impegni. Con un finanziamento di 5.34 milioni di euro ottenuto dalla Regione dalla nostra Amministrazione si effettueranno lavori di adeguamento sismico, ampliamento ed efficientamento energetico.

Ma a beneficiarne sarà tutto il quartiere poiché verrà realizzata ex novo una moderna arena-auditorium che sulla copertura avrà un campo da basket/volley.

Mi piace riportare il pensiero “social” del Prof. Vincenzo Mastropirro: ”...non posso essere indifferente... Abbattono la mitica Aula Magna della mia scuola...35 anni (i miei) di insegnamento, musica, storia e bellezza, si sbriciolano nei cumuli dei ricordi più belli...è stata la "palestra" musicale per centinaia di ragazzi che tra pianti, risa e bestemmiemie, hanno fatto la storia dell'Orchestra Monterisi di Bisceglie (100 ragazz in musica)... tra qualche anno, la scuola risorgerà molto più bella come risorse l'araba fenice dalle sue stesse ceneri...scende una lacrima e sciom nanz“.

Ringrazio la comunità scolastica e le famiglie per la grande disponibilità dimostrata nonostante i disagi. Collaborando tutti insieme avremo una scuola più moderna ed efficiente».