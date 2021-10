​Mons. Mauro Cozzoli nominato dal Papa Consultore della Congregazione per la Dottrina della Fede​​

La Sala Stampa della Santa Sede ha comunicato che il sacerdote diocesano Mons. Mauro Cozzoli, Professore emerito presso la Facoltà Teologica della Pontifica Università Lateranense, da Papa Francesco è stato nominato Consultore della Congregazione per la Dottrina della Fede.

«Ho appreso con grande gioia - ha dichiarato l’Arcivescovo Mons. Leonardo D’Ascenzo - la notizia della nomina di Mons. Mauro Cozzoli a Consultore della Congregazione per la Dottrina della Fede. Ho avuto modo di apprezzare la sua serietà di studio e di ricerca nel campo della teologia morale, che negli anni gli ha consentito di pubblicare preziosi saggi e articoli, punto di riferimento per studenti, generazioni di seminaristi e per tutta la Chiesa. Ora Don Mauro continua il suo servizio all’interno della Chiesa, anche in favore della Congregazione per la Dottrina della Fede. A nome mio e dell’intera comunità diocesana gli porgo i più sentiti auguri».

Mons. Mauro Cozzoli è nato a Bisceglie il 3 aprile 1946. E’ stato ordinato presbitero il 15 maggio 1970. Ha sempre svolto attività accademica di docente presso diverse facoltà teologiche.