Classifica criminalità, anche quest'anno la BAT al primo posto in Italia per furti di auto

Come ogni anno il Sole 24 ore elabora la classifica della criminalità nelle 107 province italiane, sulla base delle denunce presentate per le varie tipologie di reato.

In linea generale, dopo le misure restrittive imposte dalla pandemia, c’è stato un aumento delle denunce del 7,5% rispetto al 2020. Crescono del 35% gli scippi, del 16% i furti di auto e moto, del 18% le violenze sessuali e le violenze urbane e risse. Salgono anche i reati sul web.

Il podio per numero di reati denunciati spetta alla città di Milano mentre Oristano è la città più sicura d’Italia.

La BAT si piazza al 64° posto per i reati denunciati in generale. Nel dettaglio, purtroppo, anche per quest’anno conquista la maglia nera, con il primo posto in classifica per i furti di autovetture.

Proseguendo, è al 37° posto per omicidi volontari, tentati omicidi e infanticidi; al 18° posto per furti; al 102° posto per altri delitti; al 37° posto per omicidi volontari consumati; al 12° posto per infanticidi; al 34° posto per tentati omicidi; al 33° posto per furti con strappo; all’80° posto per furti con destrezza; al 94° posto per furti in abitazione; all’86° posto per furti in esercizi commerciali; al 19° posto per rapine; all’30° per estorsioni; al 67° posto per usura; al 70° posto per associazione per delinquere; al 10° posto per associazione di tipo mafioso; al 31° posto per riciclaggio e impiego di denaro; al 106° posto per truffe e frodi informatiche; al 63° posto per stupefacenti; al 23° posto per incendi e al 93° posto per violenze sessuali.

Dai dati salta all’occhio il passaggio dalla 31esima posizione del 2020 alla decima di quest’anno per associazione di tipo mafioso. Ciò dimostra quanto sia necessario intervenire in maniera ancora più massiccia per evitare che l’anno prossimo si conquisti il primo posto anche per mafia.