Tutta Bisceglie si è stretta idealmente attorno al feretro di Antonio Caggianelli nella Basilica di San Giuseppe in occasione dell'ultimo saluto all'artista biscegliese scomparso per un tragico incidente stradale in Arabia Saudita dove era in tournée.

La basilica ha ospitato persone giunte anche da altre città. Erano in totale oltre 1500 persone, che hanno anche dovuto rispettare i rigidi protocolli di sicurezza dovuti alla pandemia. Fra le autorità presenti il sindaco Angelantonio Angarano, il vice sindaco Angelo Consiglio, gli assessori, il vice presidente della privincia Pierpaolo Pedone, il comandante della tenenza carabinieri Paolo Petruccelli, il comandante della polizia municipale Michele Dell'Olio, il gen. Pasquale Preziosa, il dott. Marcello Paduanelli di Universo Salute, tantissimi ballerini di scuole di danza di Bisceglie e San Ferdinando dove Antonio insegnava, un rappresentante del Teatro Brancaccio di Roma.

La messa celebrata da don Ferdinando Cascella assistito dai sacerdoti don Stefano Montarone e don Pasquale Quercia.

Al termine del rito funebre, sull'altare hanno letto dei messaggi per Antonio. Sono intervenuti nella lettura la piccola Sofia e Grazia Di Pinto come portavoce di tutte le allieve di danza.

Al termine della messa la bara è stata portata nel piazzale esterno della chiesa e i suoi ballerini hanno danzato con una coreografia del loro Maestro Antonio Caggianelli. Tanta commozione e tanti applausi. Dopo la danza si sono levati al cielo tantissimi palloncini bianchi.