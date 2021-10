Mensa scolastica telematica, «Importante passo avanti, ecco come funzionerà»

“Quest’anno il servizio di refezione scolastica fa un importante passo avanti grazie al pagamento online delle tariffe e alla gestione telematica dei pasti giornalieri. Stop dunque ai ticket cartacei! Questo salto di qualità nelle procedure è stato raggiunto grazie al lavoro della ripartizione socio-culturale del Comune di Bisceglie con l’obiettivo di snellire l’iter che vede impegnati scuole, Comune e famiglie e ridurre l’impatto ambientale con la quasi totale eliminazione del cartaceo”. Lo dichiara l’Assessore alle politiche scolastiche del Comune di Bisceglie, Loredana Bianco, che ha illustrato le modalità per fruire del servizio online.

“Attraverso l'App School WEB è possibile pagare on line i pasti in modo semplice e veloce o ricaricare il credito generando un ‘avviso di pagamento’ da versare presso banche, uffici postali, tabaccai e ricevitorie”, ha spiegato l’Assessore. “Tutto funzionerà attraverso la app gratuita School WEB con la quale si potranno visualizzare il numero dei pasti consumati, gli addebiti, le ricariche effettuate, si potranno effettuare le disdette dei pasti in caso di assenza dell’alunno/a e scaricare eventuali certificazioni ai fini fiscali. Chi è impossibilitato ad utilizzare l'App o avesse bisogno di chiarimenti, potrà rivolgersi presso l'Ufficio Pubblica Istruzione ubicato in Via Prof. Mauro Terlizzi n. 20 secondo le modalità che verranno indicate a breve tramite gli organi competenti”. ha concluso l’Assessore Bianco

“Il nuovo sistema”, ha aggiunto il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, “presenta delle novità determinate da un nuovo approccio al servizio, da un nuovo impianto di organizzazione, dall’introduzione di procedure informatizzate della ricarica e come tutte le novità richiederà una dose di tolleranza e un forte spirito di collaborazione nel primo mese di utilizzo dell’applicazione da parte di tutte le parti coinvolte”.