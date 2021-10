Cerimonia funebre di Antonio Caggianelli, proclamato il lutto cittadino per il 28 ottobre

Come aveva già anticipato, il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, con ordinanza ha proclamato il lutto cittadino per giovedì 28 ottobre 2021, giornata in cui si svolgerà la cerimonia funebre di Antonio Caggianelli, in segno di cordoglio per la sua tragica scomparsa, unendosi in tal modo al dolore dei familiari tutti e della comunità biscegliese. Il primo cittadino ha così ordinato: la sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche eventualmente in programma nell'arco temporale di vigenza del lutto cittadino; l'esposizione delle bandiere a mezz'asta in tutte le sedi comunali. Al contempo il Sindaco Angarano invita i concittadini, i titolari di attività commerciali, le organizzazioni politiche, sociali e produttive e le associazioni sportive, ad esprimere la loro partecipazione al lutto cittadino mediante la sospensione delle attività, in segno di raccoglimento e rispetto durante la celebrazione delle esequie, dalle ore 15.30 alle ore 17.00 circa del giorno 28 ottobre 2021.

Il lutto cittadino è stato proclamato, si legge nell’atto, “ritenuto doveroso esprimere i sentimenti di sincera ed affettuosa vicinanza e solidarietà alla famiglia da parte dell'intera comunità biscegliese, per la dolorosa e prematura scomparsa del concittadino Antonio Caggianelli, ragazzo solare e gentile, figlio della nostra terra, già annoverabile, orgogliosamente, tra le eccellenze italiane nell'arte tersicorea”. E ritenendo di “interpretare il comune sentimento di cordoglio della, in segno di rispetto e partecipazione al profondo dolore della sua famiglia e della comunità biscegliese”.