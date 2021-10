«Giovedì 28 ottobre lutto cittadino per i funerali di Antonio Caggianelli»

«Mercoledì 27 ottobre rientrerà in Italia la salma di Antonio Caggianelli, il nostro giovane concittadino rimasto vittima di un incidente mentre era in Arabia Saudita per lavoro. I funerali si terranno giovedì 28 ottobre alle 15.30 alla basilica di San Giuseppe. In quella giornata proclameremo il lutto cittadino in segno di vicinanza e partecipazione al dolore della famiglia da parte di tutta la nostra Comunità, profondamente triste e affranta per la perdita di Antonio, un ragazzo solare e gentile che non dimenticheremo mai».

Lo ha annunciato il Sindaco Angelantonio Angarano.