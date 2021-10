​Ultima giornata di DigithOn, la proclamazione dei vincitori

In collaborazione con Caseificio Montrone Ottobre, mese ricco di novità per il Caseificio Montrone Le foto

Ottobre, mese dei colori e delle foglie danzanti, si preannuncia ricco di novità per il Caseificio Montrone pronto a partecipare a Tutto Food 2021 - la fiera B2B per l’intero ecosistema agro-alimentare- in programma dal 22 al 26 ottobre (padiglione 6 stand F01-G02).