Potenziamento del centro per l’impiego di Bisceglie, la firma dell’accordo con l’Arpal Puglia

Lunedì 25 ottobre alle ore 11 in Sala Consiliare, nel corso di una conferenza stampa, il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano e il Commissario straordinario dell’Arpal Puglia, Massimo Cassano, illustreranno e sottoscriveranno un importante accordo tra Comune di Bisceglie e l’Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro finalizzato al potenziamento, all’efficientamento e all’ammodernamento del centro per l’impiego di Bisceglie che sarà ubicato nell’immobile in disuso di via villa Frisari.

Il tutto nell’ambito di interventi di rafforzamento professionale e infrastrutturale dei centri per l’impiego attuato dall’Arpal con risorse messe a disposizione dal Ministero del Lavoro.