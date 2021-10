«Ho raccolto l’invito che mi è stato rivolto da numerosi e qualificati esponenti regionali e nazionali per creare una coalizione civica forte, preparata e unita per cancellare questa parentesi della “Svolta” che era stata presentata come la panacea di tutti i mali e che invece tanti danni sta facendo alla Città. Ho dato la mia disponibilità a costruire un gruppo che partendo dall’esperienza di governo della città durante i miei mandati si apra all’ingresso di forze e volti nuovi capaci di rinnovare la politica cittadina».

Così Francesco Spina, risponde alle domande dei giornalisti sul perché ha lanciato questa lunghissima campagna elettorale a 20 mesi dal voto del 2023.

Una campagna elettorale che vedrà il già tre volte sindaco di Bisceglie Francesco Spina circondarsi di partiti, movimenti e liste che ieri si sono ritrovati a Villa Ciardi per il via al progetto.

Erano accanto a Spina Francesco La Notte insieme all’Assessore regionale Gianni Stea, l’on Nunzio Angiola, il senatore Salvatore Ruggieri, componente del Cda dell’Acquedotto pugliese. Con loro i rappresentanti delle liste de I Popolari, Azione, Italia Viva, Difendiamo Bisceglie, Adriade, Ambiente e Socialità, Cristiano Democratici per Bisceglie, Bisceglie più, Bisceglie Sportiva, Progresso e Libertà, Movimento Politico per Bisceglie e Viviamo Bisceglie.

«Dopo l’intervento di Ada Baldini, responsabile locale de “I popolari” - si legge in una nota diffusa dai promotori dell'iniziativa -, si sono succeduti il presidente della Commissione consiliare regionale Sanita’ Mauro Vizzino e il promotore dell’iniziativa il consigliere regionale biscegliese Francesco La Notte, che ha puntualizzato la necessità di avere una classe dirigente capace e un sindaco competente in questo delicato momento in cui occorre intercettare i fondi nazionali messi a disposizione dal governo nazionale, cosa che “la Svolta” fallimentare non è certamente in grado di fare. Poi gli interventi accorati del segretario provinciale dei popolari Giovanni Abascia’, che ha sottolineato la necessità di riprendere un camino di crescita della città con nuovi servizi e opere, e dell’assessore regionale Gianni Stea, grande protagonista dell’iniziativa, che con passione ha rappresentato la forza dei progetti civici popolari, riformisti e liberali che conducono sempre non solo alla vittoria elettorale, ma soprattutto alla realizzazione di governi comunali concreti e competenti per la crescita delle città.

Si sono succeduti poi, alcuni rappresentanti delle 12 liste già presenti a sostegno della candidatura di Francesco Spina, portando importanti contributi alle riflessioni di apertura di questa fase di raccolta di idee e intuizioni per la formazione del programma del prossimo governo comunale: Stefania D’Addato, Vittoria Sasso, Giovanni Caprioli, Marco Di Leo, Flavio De Feudis, Gerri Anellino, Mario Catalano, Tommaso Galantino (Italia Viva) e Sisto Marchesini.

Ha chiuso gli interventi l’on. Nunzio Angiola di “azione” (Calenda), che anche quale ordinario di economia presso l’Universita di Foggia ha focalizzato molti spunti di riflessione politici e tecnici importanti per la crescita socio-economica della città. Presente anche il consigliere regionale Sergio Clemente, nonché molti ex assessori e consiglieri delle mie amministrazioni tra cui Paolo Ruggieri, Onofrio Caputi, Anna Celestino, Giovanni D’Addato».

«Ora si parte per un piano di ascolto della comunita’ - conclude Francesco Spina - e per la elaborazione di un solido programma di rilancio finalizzato anche ad aprire la coalizione civica alla partecipazione di cittadini e altre forze oneste e capaci che abbiamo veramente a cuore le sorti di Biscegliese, sempre più alla deriva con la “Svolta “ dei disastri».