Bisceglie festeggia oggi il 489° anniversario della dedicazione Chiesa Parrocchiale San Lorenzo

Questa sera, venerdì 22 ottobre, con inizio alle 18.00 è in programma una solenne Celebrazione Eucaristica in occasione del 489° anniversario della dedicazione Chiesa Parrocchiale San Lorenzo.



"La storia della salvezza che passa attraverso i secoli e giunge fino a noi" sottolinea il parroco Don Ferdinando.

Si legge nel "Ristretto Istorico" pubblicato nel 1750 che: "...nell'anno 1532, il 22 ottobre, Mons. Antonio Lupicini, Vescovo di Bisceglia, consacrò la Chiesa di San Lorenzo fuori le mura...".

«Quanto sei bella casa mia. Quante vite - scrive ancora il Parroco Don Ferdinando - hanno toccato le tue possenti colonne, quanta storia nascondono le chianche del tuo pavimento, tra lapidi commemorative e funebri spesso levigate dal tempo che attendono solo di essere studiate o ritrovate, come quella dello stesso Vescovo che ti ha consacrato, che ti ha dato il sigillo più bello! Tutti i rimaneggiati liturgici, simbolo del tempo presente, non nascondono i profumi delle preghiere che migliaia e migliaia di donne e uomini hanno innalzato sugli inginocchiatoi consumati dalle ginocchia in orante devozione.

A quel crocifisso, in quegli occhi socchiusi, sono affidati i più preziosi pensieri. È bello pensare che noi stessi, figli di questa comunità, possiamo sostare davanti allo stesso crocifisso, contemplarlo come facevano i nostri nonni, o quasi. Si respira santità quando, varcando la soglia del portone, lasciamo fuori i nostri futili pensieri. Ci aiuti in questo Lorenzo, posto, come sentinella, all'ingresso. Oggi saremo tutti qui per te, con le candele accese come nei nostri compleanni, nel tuo giorno più bello.

Tanti auguri a te cara chiesa, tanti auguri a noi cara comunità. 489 anni dalla consacrazione... Molti più dalla fondazione».