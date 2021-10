​L'ospedale di Bisceglie torna alla vita, il grazie del Sindaco a tutti gli operatori

«Come avevo anticipato in consiglio comunale e come ha ufficializzato la Asl Bt, al nostro ospedale dal 25 ottobre saranno riattivate le unità operative di Chirurgia e Ortopedia, dal 26 sarà riattivata la Cardiologia, dal 27 sarà riattivata la Pediatria. Dal 30 ottobre il pronto soccorso garantirà un duplice percorso per pazienti positivi al Covid e per pazienti no-Covid».

E’ quanto scrive il Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano.

«Queste sono notizie decisamente incoraggianti - prosegue - che, unite al numero esiguo dei ricoverati Covid al “Vittorio Emanuele II” e alla costanza dei dati, nonché alla percentuale dei vaccinati di Bisceglie più alta nella Bat, ci confermano che siamo sulla strada giusta nella lotta al Coronavirus e che dobbiamo continuare così.

L’ospedale di Bisceglie in tutta la pandemia è stato punto di riferimento del nostro territorio e anche oltre, confermandosi una eccellenza assoluta.

Il nostro ringraziamento, non ci stancheremo mai di dirlo, va al Commissario Straordinario della Asl Bt Alessandro Delle Donne e tutta la Asl Bt, al direttore sanitario dell’ospedale di Bisceglie, Andrea Sinigaglia e con loro a tutti i medici, infermieri e operatori sanitari che hanno lavorato con alta professionalità e smisurata passione, andando ben oltre il loro dovere, per combattere la pandemia, dando un segnale forte di speranza anche nei momenti più delicati.

Mi rivolgo direttamente a tutti loro: grazie infinite da parte di tutta la nostra Comunità, vi saremo sempre riconoscenti».