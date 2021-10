Associazione Pugliesi a Milano: le nuove frontiere del gusto

L’Associazione Pugliesi a Milano organizza “Le nuove frontiere del gusto”: si tratta di un evento dedicato alla Puglia, al mercato nazionale e transazionale per porre attenzione alle nuove sfide imprenditoriali, innovazioni ed eccellenze attraverso la partecipazione di esperti nazionali e internazionali del settore "food" e del “beverage”.

L’Associazione Pugliesi a Milano, fondata nel 2013 da alcuni giovani professionisti pugliesi che vivono e lavorano a Milano, allo scopo di fare networking e valorizzare le eccellenze della loro terra di origine, questa volta si cimenta nell’allestimento di una tavola rotonda in cui si metteranno a fuoco le nuove tendenze del gusto culinario e, al contempo, si cercherà di trovare delle risposte agli interrogativi che il mercato pone, ovvero “come e quanto” il cibo del futuro potrà convivere con le tradizioni culinarie e “come” dovrà modularsi il rapporto tra consumatore finale e il produttore di eccellenze.

L'evento, che si terrà venerdì 22 ottobre 2021, dalle ore 19:00 alle ore 21:00, presso lo Spazio 78, in Viale Sarca n. 78, Milano, condotto dal Presidente biscegliese Nicola Tattoli e dalla Vicepresidente Natalia Olivieri, sarà introdotto dal Presidente onorario della Associazione “Pugliesi a Milano”, Prof. Francesco Lenoci e moderato dal Vicepresidente Albert Antonini Mangia.

Alla tavola rotonda parteciperanno ospiti di rilievo come Patrick Capriati, Marketing Promotion Officer at Italian Trade Commission (Chicago); Giovanni Cifarelli, Chef di MH-Matera Hotel e founder del progetto cifarelli-fattiamano; Daniela Di Gregorio, Product Manager Private label alcolici vini e bevande - Carrefour Italia; Ilenia Grieco, Nutrizionista nel settore agroalimentare; Claudia Laricchia, Head of Institutional Relations and Global Strategic Partnership Future Food Institute.

Al termine del talk, supportato da GustoH24, media partner dell’evento, ci sarà occasione per uno scambio di networking, accompagnato da gustosi prodotti pugliesi, gentilmente offerti da due eccellenze biscegliesi del gusto: “Panificando”, che presenterà la ‘Focaccia Barese’ realizzata con un metodo completamente innovativo; e “Di Molfetta Frantoiani”, che invece proporrà la degustazione della Birra realizzata dalle foglie di ulivo.

Per registrarsi: Green Pass alla mano e accesso tramite il link https://www.spazio78.it/shows