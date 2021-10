A Bisceglie l'appuntamento con ​"Adriatic Heoroes Day"​ a La Torretta

Il collettivo di associazioni 2hands – con 8 sedi in Italia – ha organizzato l'Adriatic Heoroes Day, giornata di attivismo e sensibilizzazione, a cui prenderanno parte vari gruppi locali in tutta Italia: a Bisceglie, l’evento avrà luogo domenica 24 ottobre dalle ore 10.30, presso la spiaggia La Torretta, e si effettuerà un cleanup delle coste e, se possibile, anche del mare attraverso l’utilizzo di kayak, sup, sub.

L'ente associativo Muvt a.p.s. (Movimento Unito nella Valorizzazione del Territorio) non poteva che accogliere senza indugio l'invito di 2hands, e prendere parte al progetto: pertanto, i volontari saranno presenti ed entusiasti, come sempre, di sostenere la causa.

Il progetto si propone di rimuovere 20.000 kg di plastica dalle coste dei mari che bagnano la penisola; infatti, i rifiuti saranno pesati. Ulteriore obiettivo è anche sensibilizzare i cittadini su tematiche di notevole importanza, quali la tutela dell’ambiente e l’economia circolare.

Infatti, i quattro obiettivi principali che l’ente associativo persegue sono: rivalutare, cioè dare una nuova vita ai rifiuti trovati sulle coste, rendendoli ad esempio un’opera d’arte; visionare, rendere pubblici sul sito web tutti i cleanup effettuati e mostrarne i risultati; educare, nel senso di coinvolgere scuole ed enti, per presentar loro un decalogo di buone pratiche da mettere in atto per ridurre lo spreco di plastica, così da insegnare ai cittadini del futuro una strategia comportamentale “green”, che possa proteggere la salute del nostro pianeta; ospitare, mettere a disposizione le sedi per accogliere volontari e organizzare incontri di confronto e sensibilizzazione, all’insegna dello spirito associativo.

L'evento sarà un’ottima occasione di crescita per i biscegliesi di tutte le età, che potranno attivarsi in prima persona per migliorare la condizione ambientale del luogo in cui viviamo.