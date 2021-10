​«Diciannovesima proroga per l'Igiene urbana. Ormai Bisceglie ha il record mondiale»

«E sono 19. Dopo il record mondiale degli atti auto-annullati, nel silenzio generale, Angarano & Co. battono anche il record mondiale delle proroghe dell’appalto dell’igiene urbana, affidando il 30 settembre a trattativa privata (con L’escamotage della proroga tecnica), per 4 mesi e per circa 2 milioni e mezzo di euro, l’appalto dell’igiene urbana alla stessa ditta in amministrazione straordinaria (dichiarata dal Tribunale d Milano)».

E’ quanto sottolinea il Consigliere comunale di opposizione ed ormai prossimo candidato alla carica di Sindaco di Bisceglie, Francesco Spina.

«I rischi per il Comune di Bisceglie e per le sue casse – scrive Spina - sono notevoli; ma sono più alti ancora i rischi personali e le responsabilità di un’amministrazione che, su indirizzo o ordine del Sindaco (tre ordinanze sindacali di proroga risultano già adottate) o nel suo omissivo e assordante silenzio, dichiara sempre, in ogni proroga, che la motivazione è di non aver preparato per tempo la gara. Ma chi decide di far tardare le procedure? Di chi è la responsabilità dei ritardi che si riverberano sulla Tari comunale e sulle tasche dei cittadini? E perché l’Autorità nazionale non ha riconosciuto e approvato la documentazione del Pef Tari 2020 bocciando clamorosamente la proposta comunale? E perché sono stati presentati centinaia di migliaia di euro di debito fuori bilancio per l’igiene urbana e, su denunzia delle opposizioni, sono stati ritirati e ora risultano spariti? Tanto va la gatta...».