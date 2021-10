«Con il Dirigente e i funzionari dell’Ufficio tecnico comunale abbiamo effettuato un sopralluogo all’ex Monastero di Santa Croce dove sono in corso importanti lavori che renderanno finalmente più moderna, efficiente e funzionale la biblioteca comunale, punto di riferimento per tanti studenti e presidio di cultura nel centro storico».

Lo rende noto il Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano.

«Gli interventi - spiega -, per un valore di 2 milioni di euro finanziati dalla Regione Puglia, comprendono il rinnovamento di impianti, infissi, arredi, dotazioni tecnologiche e corpi illuminanti, l’efficientamento energetico, l’abbattimento delle barriere architettoniche, la realizzazione di un controllo informatizzato degli ingressi, la sistemazione del lastrico solare, il restauro della facciata interna del chiostro e l’adeguamento dei servizi igienici.

La consegna dei lavori è prevista a fine gennaio 2022. I lavori hanno previsto anche la realizzazione di una biblioteca a villa Angelica, nel quartiere Sant’Andrea, praticamente pronta per essere consegnata.

Saranno luoghi che favoriranno l’aggregazione e l’inclusione sociale finalmente in ambienti confortevoli e opportunamente attrezzati che potranno ospitare eventi, rassegne e manifestazioni culturali.

Tante opere stanno per essere ultimate, altri cantieri stanno per partire. Lavori strategici per migliorare la qualità della vita di tutti noi».