La Città Possibile sottoscrive il Manifesto della comunicazione non ostile

«"La città possibile", associazione culturale biscegliese nata di recente, dopo una intensa programmazione estiva ha deciso di aderire ad un importante progetto sociale di sensibilizzazione contro la violenza nelle parole nato a Trieste ad opera di PAROLE O_STILI».

Lo rende noto un comunicato diffuso dalla stessa associazione.

«Il progetto - si legge nella nota - intende ridefinire lo stile con cui si sta sul web e responsabilizzare gli utenti a scegliere con cura le parole, partendo dal presupposto che in modo particolare i social network, pur essendo luoghi virtuali, non sono un porto franco ma il centro in cui si incontrano persone reali. Dieci i punti del Manifesto della comunicazione non ostile sottoscritti e condivisi da tutti i membri della città possibile:

-Virtuale è reale

-Si è ciò che si comunica

-Le parole danno forma al pensiero

-Prima di parlare bisogna ascoltare

-Le parole sono un ponte

-Le parole hanno conseguenze

-Condividere è una responsabilità

-Le idee si possono discutere, le persone si devono rispettare

-Gli insulti non sono argomenti

-Anche il silenzio comunica

Il Manifesto della comunicazione non ostile - sostiene la presidente de "La città possibile" Stefania D'Addato - nasce da intenso lavoro di partecipazione collettiva a cui hanno contribuito esperti della comunicazione, del marketing, del giornalismo e utenti e appassionati della Rete. Tanti i comuni italiani, aziende, enti, associazioni che hanno già fatto propri i principi cardine di questo Manifesto. La città possibile, nata con l'obiettivo di salvaguardare il patrimonio storico e culturale della nostra comunità non poteva essere insensibile nei confronti delle problematiche riguardanti la comunicazione nello spazio digitale, luogo imprescindibile per qualsiasi relazione sociale.

Le parole sono importanti, creano le cose e possono anche distruggerle. Ricordiamoci che la memoria della Rete è infinita e tutto ciò che viene scritto rischia di rimanerci per sempre. Alla Rete manca il processo catartico del dimenticare e agli individui di alleggerirsi del passato. Proprio per questo dobbiamo maneggiare con cura le nostre parole».

L'adesione al Manifesto da parte dell'associazione biscegliese sarà di sicuro proficua di una intensa collaborazione con Parole O_stili.