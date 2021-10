​Le grandi manovre elettorali, il gruppo Viviamo Bisceglie sosterrà Francesco Spina

«Dopo tre anni è ora di tirare le somme e prendere le dovute decisioni, per il bene del nostro gruppo, di chi ha creduto in noi e per le sorti della cosa a cui ci teniamo di più La nostra città».

E' quanto si legge nella nota diffusa dal movimento VIVIAMO BISCEGLIE a firma del presidente Massimiliano Cuccovillo e dal segretario Domenico Baldini.

«Ci sembra doveroso - scrivono - fare un po' di chiarezza; abbiamo sostenuto con convinzione ed entusiasmo il progetto “Nel Modo Giusto” che ringraziamo per l’opportunità dataci e l’esperienza acquisita in questi anni, ma col passare del tempo non condividiamo più la loro linea politica. Siamo stati inermi spettatori dell’involuzione della nostra Città, politica, culturale, turistica e sportiva, dovuti dall’inesperienza, incapacità, arrivismo e attaccamento alla Poltrona.

Potevamo anche noi costituire un’associazione di “pseudo volontari” politicizzati ma non rientra minimamente nel nostro modus operandi.

Detto ciò, abbiamo deciso di dare vita ad un gruppo politico, con il nome VIVIAMO BISCEGLIE, composto da giovani ambiziosi e propositivi con l’intento di portare avanti progetti utili allo sviluppo della nostra BISCEGLIE.

Alla luce di quanto su scritto, momentaneamente, Il Gruppo Viviamo Bisceglie sosterrà Francesco Spina e chi sta facendo una vera e seria opposizione a questa Amministrazione e a chi si proporrà con un vero progetto civico-politico per la nostra Città e per noi giovani biscegliesi.