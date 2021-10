«Caro Antonio, avevi lasciato Bisceglie per realizzare il tuo sogno. Siamo vicini ai genitori»

«In Consiglio Comunale ho ritenuto come Presidente di commemorare il nostro concittadino Antonio Caggianelli tragicamente scomparso sabato scorso in un fatale incidente stradale, a lui va il rispetto che merita un ragazzo di 30 anni che ha lasciato Bisceglie per realizzare il suo sogno, il suo essere artista, il suo danzare libero, certo come sono che lo faceva portando con sé la sua città, i suoi valori le sue origini e la sua amata famiglia. Non ci sono parole ma tanto dolore e anche se in questo momento il silenzio è dovuto per il rispetto che merita, non potevo e non potevamo istituzionalmente non ricordare la sua figura. Ai suoi genitori, alla cara Mamma, al suo Papà, giunga la mia vicinanza e dolorosa partecipazione e che il Signore possa aiutarli nel poter affrontare questo immane dolore».

Così il Presidente del Consiglio comunale Gianni Casella, dopo l'intervento in Consiglio.