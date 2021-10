La prematura, tragica, scomparsa di Antonio Caggianelli, il ballerino biscegliese vittima del tragico incidente di sabato sera a Riyad in Arabia Saudita dove era impegnato in una tournée, ha suscitato una enorme commozione non solo a Bisceglie, ma ovunque era riuscito a mettere in mostra il suo talento infinito.

Incredulità, commozione, cordoglio sincero: questi i sentimenti di artisti, gente dello spettacolo, ma anche amici e conoscenti che si stringono attorno alla famiglia di Antonio Caggianelli in questo momento di dolore lancinante.

Ecco alcune testimonianze giunte in redazione.

Hanno scritto i responsabili della Notte della Taranta: «Di Antonio, prima di ogni passo, prima di ogni sguardo arrivava il suo sorriso, bello come il porto della sua città, Bisceglie. Antonio Caggianelli, il ballerino accademico protagonista del Concertone 2021, era in Arabia Saudita lo scorso venerdì. Suo giorno di riposo. Ha deciso di scoprire il deserto. E da quel deserto non è più tornato, vittima di un incidente. A perdere la vita anche i ballerini Giampiero Giarri e Nicolas Esposto insieme componenti del corpo di ballo di "Aggiungi un posto a tavola", produzione del Brancaccio di Roma, guidata da Gianluca Guidi. Alla sua famiglia, ai suoi amici, a tutta la famiglia della Taranta che lo ha abbracciato nel 2021 va il nostro profondo cordoglio».

E ancora.

Nancy Dell`Olio, Ambasciatore della Puglia nel Mondo: «Avevo sentito parlare di lui alla Notte della Taranta. Protagonista assoluto, l’ho incontrato il 18 settembre, esattamente un mese prima dalla incredibile tragedia. L’ho visto nuovamente danzare a Bisceglie, regalandoci momenti di magia (anteprima dello spettacolo che avrebbe portato in Arabia Saudita). Ricordo nelle sue parole la tristezza di lavorare di più bella sua terra, ma gli avrei detto: Antonio non si diventa grandi se non si danza in giro per il mondo. Sono sicura che adesso di occuperà delle coreografie in Cielo. Ciao Antonio, onorata che la mia vita abbia sfiorato la tua. Anche per pochi minuti. Grazie per aver contribuito con la tua Arte a promuovere la tua terra».

On. Davide Galantino: «Oggi è un giorno triste. Cinque vite spezzate tra cui tre nostri connazionali che avevano partecipato a una gita nel deserto, in Arabia Saudita. Per cause ancora da accertare, i veicoli su cui viaggiavano sono finiti in una scarpata. Le vittime sono i noti ballerini Giampiero Giarri, Nicolas Esposto e Antonio Caggianelli, mio concittadino e grande maestro con cui mia figlia ha avuto l'onore di ballare, insieme ad altri due colleghi. Esprimo la mia vicinanza alle famiglie delle vittime».

Grazia Lamonaca, un'amica di Antonio: «Era una dolcissima persona, sempre con il sorriso. Poche persone sono come lui. Dio sceglie le persone uniche».

Il già Sindaco di Bisceglie Berardino Cozzoli: «Una perdita per Bisceglie. Condoglianze sentite alla famiglia».

L’amico Luigi Abascià: «Gli ANGELI danzeranno con te, il fluttuare della tua danza ed il sinuoso movimento del tuo corpo, sarà seguito da ALI DORATE. Sentite condoglianze alla famiglia».

Alfredo Nolasco, uomo di spettacolo e Capo Ufficio Stampa di Universo Salute: «Sono ancora incredulo. Antonio era davvero un grande. Per Bisceglie e per la Puglia artistica è una gravissima perdita. Le mie più sentite condoglianze alla famiglia».

Il cordoglio da parte del mondo della danza: a piangere la scomparsa dei tre ballerini, sui social l’ex direttore artistico di “Amici” Giuliano Peparini, il professore del programma Steve LaChance, che avevano lavorato con i tre ragazzi scomparsi, Gianluca Guidi produttore del corpo di ballo del Brancaccio di Roma.

Patrizia Lopopolo, titolare di un centro benessere: "Ero seduta in teatro. Ero stata invitata per uno spettacolo, all 'improvviso in scena, luci spente, fumo... e appare lui: un bellissimo ragazzo che rubava la scena. Una emozione fortissima, piangevo, i suoi movimenti sinuosi toccavano le corde della mia anima. Lui era anima sul palco e nella vita. Subito dopo lo spettacolo ci hanno presentato. Lui era un vulcano di energia positiva, il suo sorriso, la sua dolcezza mentre mi parlava, soprattutto quando mi parlava della sua mamma, ci teneva, voleva regalarle dei massaggi e mi disse: mi raccomando la affido alle tue mani. Amava la vita».

Tommaso Amato, presentatore: «Strane coincidenze non avevano mai permesso di farci incontrare su un palcoscenico. Il fato ha voluto invece che ciò avvenisse il 18 settembre in occasione della festa Altheesis organizzata da Patrizia Lopopolo. Hai danzato sulla darsena del porto biscegliese emozionando tutti. Ci siamo lasciati con la promessa di regalare alla tua città un ricordo, ma non questo! Non voglio credere che alla tua giovane età con un futuro roseo e tanta voglia di crescere, tutto questo non potrà più avvenire. Danzerai nel cielo e ti ricorderemo sempre con il tuo sorriso, l’eleganza e l’energia che trasmettevi mentre danzavi».

Nel video allegato: le parole rilasciate da Antonio Caggianelli a Tommaso Amato con le quali annunciava la tournée in Arabia.