«La scomparsa del nostro giovane concittadino Antonio Caggianelli ci addolora e rattrista profondamente. A quell’età si hanno così tanti progetti, idee, entusiasmo, si lavora per costruire il proprio futuro e inseguire i propri sogni. Quello che faceva Antonio, con vitalità e intraprendenza, facendosi apprezzare e voler bene da tutti.

Dover accettare che una vita così giovane possa essere spezzata fa malissimo. A nome di tutta la nostra Comunità ci stringiamo forte alla famiglia di Antonio ed esprimiamo il più sentito cordoglio.

Con il sostegno del nostro concittadino, Generale Preziosa, e per il tramite della Prefettura di Barletta Andria Trani ci siamo attivati per contattare l’Ambasciata italiana in Arabia Saudita per il rientro della salma, che attenderemo in Città per l’ultimo commosso saluto».

Lo ha scritto il Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano.