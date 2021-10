Il Bisceglie torna a casa per l’intrigante sfida con il Lavello

A distanza di 28 giorni dalla sfida con la Nocerina, il Bisceglie torna tra le mura amiche del “Ventura” per affrontare il quotato Lavello di mister Sormani nel sesto atto del campionato. La formazione lucana occupa attualmente il terzo posto, in linea con le ambizioni e gli obiettivi della dirigenza, che durante il mercato estivo non ha nascosto i propri intenti assicurandosi giocatori importanti per la categoria. Nelle ultime due partite, entrambe vittoriose, i gialloverdi hanno messo a segno sei reti subendone soltanto una.

Per il Bisceglie sarà fondamentale dar seguito ai due buoni risultati ottenuti con Casertana e Nardò, provando a cancellare lo zero dalla casella dei gol realizzati in casa. Il club nerazzurro stellato, rasserenato dalle confortanti notizie riguardanti Marino, il cui infortunio si è rivelato meno grave del temuto, in questa settimana ha accolto in gruppo il difensore centrale Giacomo Ligorio, già a disposizione per il match di domani. Nel frattempo stamani la compagine guidata da mister Rufini ha svolto la consueta rifinitura concludendo così la settimana di preparazione. Gli unici due assenti saranno Daniele Marino e Clemente Crisci. Solo un ex tra le due compagini: si tratta di Alessio Tuttisanti, centrocampista nerazzurro in forza proprio al Lavello nella passata stagione. Sarà invece una giornata particolare per il direttore generale del Bisceglie Angelo Angiolino, il quale ha svolto lo stesso ruolo durante la stagione 2018/2019 nella società lucana lasciando un piacevole ricordo.

Prima del match, il cui inizio è fissato alle ore 15:00, il Bisceglie onorerà la memoria di Franco Pisicchio, attaccante nativo di Lavello scomparso prematuramente il 2 gennaio 1994, durante la sua esperienza nel Bisceglie Calcio. La contesa sarà diretta dal signor Stefano Giampietro di Pescara, coadiuvato da Fabio Gentile di Teramo e Giuseppe Bosco di Lanciano.