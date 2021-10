Non si è fatta attendere la controreplica del Consigliere comunale di opposizione Francesco Spina. Ecco il testo integrale del suo intervento corredata da alcune foto scattate presso il locale cimitero comunale:

«Dopo le mie denunce su cimitero e trasporto scolastico, Angelantonio Angarano e l’assessore al ramo Natale Parisi perdono il controllo dei nervi.

Il duo delle meraviglie Parisi e Angarano, invece di risolvere il problema dei trasporti scolastici e del cimitero ormai esaurito e senza posti, danno la colpa a me dopo quattro anni e mezzo che non sono più sindaco. Si preparano, insieme, all’ennesima campagna elettorale fatta di bugie (restituzione stipendi, 5000 posti di lavoro ecc) e di calunnie contro gli avversari. Secondo loro i cittadini e le opposizioni dovrebbero accettare in silenzio, pena le loro minacce e offese, che solo a Bisceglie si renda obbligatoria la cremazione dei defunti per decisione, di fatto, del sindaco.

Siamo alla follia e, invece di guadagnarsi lo stipendio, che non hanno restituito come avevano promesso in campagna elettorale, ora perdono il loro tempo ad attaccare il loro ”incubo” Spina (che l’opposizione la fa gratuitamente come tutti quei consiglieri di opposizione che hanno rinunciato al gettone).

Non hanno niente in faccia a dare la colpa alla precedente amministrazione che da 4 anni ha cessato il suo incarico? E non avrebbero fatto meglio a rispondere in consiglio comunale due giorni fa, dove hanno avuto paura di replicare e di essere smentiti carte alla mano? Lunedì in consiglio ci confronteremo e vedremo se, dopo quattro anni, non risolvono la questione cimitero, dove sbagliarono tra l’altro l’aggiudicazione dell’appalto (perdendo inutile tempo), per incapacità o mala fede.

Intanto le foto del cimitero sono impietose e irrispettose dei nostri cari defunti».