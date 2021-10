​Il Pnrr questo sconosciuto, percorso di formazione per i Commercialisti di Trani​

Il tema del PNRR – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza occupa da tempo molto spazio della comunicazione e della discussione pubblica. La sua attualità è oggi ancora più stringente perché, finalmente si passa alla fase operativa che renderà evidenti e disponibili le risorse utili per realizzare i processi di sviluppo integrato del nostro Paese.

L’entità delle risorse disponibili e l’ampiezza degli interventi previsti, che riguarderanno moltissimi ambiti dell’economia italiana, evidenziano il grande potenziale di questo Piano.

«Qual è la situazione tra i Commercialisti ed Esperti Contabili. Quali informazioni e consapevolezze abbiamo su questo Piano e sulla strategia che lo guida?». Sono le domande poste dal Presidente della Fondazione Odcec Trani, Alberto Muciaccia e dal Presidente dell'Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trani, Antonello Soldani, che invitano tutti i Commercialisti del territorio a seguire questo importante percorso di crescita che prevede anche il rilascio di due crediti formativi per ciascuno degli incontri previsti.

Considerando l’attualità e l’importanza del tema, i Commercialisti di Trani hanno ritenuto cosa utile occuparsi del PNRR – L’ITALIA DOMANI, il piano strategico predisposto dal Governo sulla base del quale saranno resi disponibili importanti risorse finanziarie da utilizzare per la ripresa post pandemia Covid-19.

L’obiettivo fondamentale è quello di “facilitare” l’accesso del Commercialista alle opportunità del PNRR, attraverso un’informazione ordinata e strutturata, indispensabile premessa per la costruzione di consapevolezze e competenze da utilizzare per essere protagonisti utili in questa importantissima fase di “transizione” della nostra economia, e puntare ad innovare e sviluppare la nostra offerta professionale.

Il percorso prevede 3 fasi e 6 webinar tematici:

FASE 1 – IL PNRR : STRUTTURA E RISORSE PER LO SVILUPPO

Dedicata alla condivisione dei dati che caratterizzano la struttura degli interventi e la distribuzione delle risorse, evidenziando le opportunità per territori, settori e professionisti:

Lun. 18-10-21: “LE RISORSE DEL PNRR PER LO SVILUPPO DIGITALE, SOSTENIBILE, INCLUSIVO”

Lun. 25-10-21: “ LE RISORSE DEL PNRR PER LE IMPRESE ED IL MEZZOGIORNO”

Gio. 28-10-21: “LE RISORSE DEL PNRR PER COMUNI, PP.AA. E FAMIGLIE”

FASE 2 – METODOLOGIE E STRUMENTI DI PIANFICAZIONE E GESTIONE INTEGRATA

Per acquisire conoscenza delle modalità operative che possono consentire “un’utile protagonismo” professionale

Gio. 04-11-21: “PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE INTEGRATA; DEFINIZIONI E STRUMENTI”

Gio. 11-11-21: “IL PROJECT MANAGEMENT DEI PROGETTI UE”

FASE 3 – FOCUS SUL PNRR PUGLIA

Per confrontarsi sulle risorse assegnate alla Puglia, sulla strategia d’utilizzo e sulle aspettative degli operatori

Lun. 18-11-21: “ PNRR: QUADRO DI RIFERIMENTO PER LA PUGLIA TRA PROPOSTE, PROGETTI ED ASPETTATIVE”

Tutti i webinar hanno la durata di 2 ore e si svolgeranno dalle 18:00 alle 20:00.

Per le attività delle Fasi 1 e 2, il facilitatore sarà il nostro Direttore della Formazione – Giuseppe Di Liddo, che è un project manager.



Per il focus sulla Puglia, saranno coinvolte le Istituzioni regionali e le rappresentanze del mondo produttivo e del terzo settore.

Seguirà comunicazione con i programmi dettagliati di ciascun evento.

Di seguito la presentazione del primo evento previsto per lunedì 18-10-21.