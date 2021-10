«È cominciato l'allestimento della maestosa installazione luminosa alta 16 metri a cura dell'artista Daniele Cipriani e della sua La fabbrica dei Lumi con il progetto "Agorà - nella luce delle riunioni" finanziato dalla Regione Puglia con il partenariato del Comune di Bisceglie. Non vediamo l'ora di vedere completata questa creazione di luminarie che farà brillare di magnifici colori il nostro amato Palazzuolo e ci consentirà di continuare a promuovere il territorio e l'immagine della nostra Città». E' quanto sottolinea il Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano in merito alla struttura che richiamerà il profilo di un sospiro, il dolce che sempre più rappresenta Bisceglie in Italia..