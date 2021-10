Partita in via sperimentale la linea bianca dedicata al trasporto degli alunni della “Monterisi”

È partita la linea bianca che prevede corse dedicate al trasporto degli alunni della scuola “Riccardo Monterisi”, oggetto di rilevanti lavori, ai plessi “Don Pasquale Uva” nel quartiere Salnitro e “Galileo Ferraris”, sia all’andata che al ritorno. Il servizio, che parte in forma sperimentale, sarà gratuito e sarà organizzato con le seguenti corse:

ANDATA:

partenza ore 7:15 dalla scuola Monterisi (via Calace) e arrivo alla scuola Ferraris alle 7:25

partenza ore 7:35 dalla scuola Monterisi (via Calace) e arrivo alla scuola Don Pasquale Uva (Salnitro) alle 7:45

partenza ore 7:55 dalla scuola Monterisi (via Calace) e arrivo alla scuola Don Pasquale Uva (Salnitro) alle 8:10

RITORNO:

partenza ore 13:00 dalla scuola Don Pasquale Uva (Salnitro) e arrivo alla scuola Monterisi (via Calace) alle ore 13:10

partenza ore 13:05 dalla scuola Ferraris e arrivo alla scuola Monterisi (via Calace) alle ore 13:25

partenza ore 13:20 dalla scuola Don Pasquale Uva (Salnitro) e arrivo alla scuola Monterisi (via Calace) alle ore 13:30

Il martedì, sia all’andata che al ritorno, via Calace è sostituita da via Fragata (in corrispondenza dell’incrocio con via Fragata a monte, nei pressi della tabaccheria) per la contemporaneità con il mercato settimanale. In questi giorni si monitorerà attentamente l’andamento del servizio per valutare la necessità di accorgimenti utili alla sua ottimizzazione, come l’introduzione di specifici titoli di viaggio gratuiti agli studenti aventi diritto.