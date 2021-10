​«Kabul certamente più sicura di Bisceglie​. Incapaci e pasticcioni​»

«Kabul certamente più sicura di Bisceglie. Nella nostra città ormai si registrano feriti per cadute di travi nel centro storico, per cadute di alberi e rami e per cedimento di asfalto, come è avvenuto ieri, e come sarebbe potuto accadere in piazza V . Emanuele nella zona “calvario". Cadono alberi ormai seccati completamente per incuria, crollano a pezzi edifici pubblici (la Scuola nel centro Storico “Dino Abbascà’”, che ebbi l’onore di inaugurare, sta diventando un rudere pericoloso) e nelle case comunali, che il sindaco si era affrettato a consegnare per farsi il selfie (sfruttando il lavoro di chi lo aveva preceduto), piove dentro, con grave pericolo per la salute degli assegnatari e per le conseguenze igienico- sanitarie».

E' quanto si legge nella nota diffusa dal Consigliere comunale di opposizione Francesco Spina.

«La Svolta non farà certo le 150 opere pubbliche dell’amministrazione Spina (in quasi 4 anni non ne hanno neanche cominciata una loro) - prosegue -, ma nessuno avrebbe pensato che anche la semplice manutenzione ordinaria sarebbe diventata per loro una cosa così complicata e difficile. Incapaci e pasticcioni, dopo aver litigato per distribuirsi le risorse comunali, ora stanno litigando per individuare chi sarà il capro espiatorio dei danni che stanno combinando: chi pagherà per il falsi in bilancio e per i debiti fuori bilancio? Chi pagherà per i circa 5 milioni di debiti fuori bilancio riconosciuti nell’anno e le circa duecento delibere di riconoscimento di debito nell’ultimo periodo nascoste nei cassetti per falsare il bilancio comunale che è stato incapiente e a rischio dissesto per tanti mesi? Il mio impegno amministrativo e civico sarà dedicato nei prossimi mesi a non far pagare questi danni ai cittadini, perché non è giusto che incapacità e disonestà intellettuale di un gruppo di spregiudicati politici e di alcuni burocrati asserviti ricadano sulle tasche dei cittadini. Per fortuna la “pacchia” di questi “ signori” ciucci e presuntuosi sta finendo»