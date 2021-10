Cede l'asfalto, auto precipita nella voragine in via Indipendenza Copyright: BisceglieLive.it

Alla fine il bilancio è solo di due feriti lievi e tanto tanto spavento. Il terreno è letteralmente franato sotto le ruote di una Lancia Ypsilon in via Indipendenza a Bisceglie, nel quartiere Sant'Andrea, a due passi dalla filiale della Credem.

Erano le 18 circa. A bordo dell'auto, ferma a bordo strada, c'erano nonno (73 anni) e nipote. Improvvisamente il cedimento della strada con l'auto che precipita con la ruota anteriore sinistra nella voragine e l'auto si impenna sul retro spingendo i due occupanti verso il parabrezza anteriore.

Fortunatamente entrambi hanno riportato solo lievi contusioni, ma lo spavento è stato tanto. Sono stati portati in ospedale per accertamenti. Sul posto ovviamente i tecnici che dovranno accertare le cause del cedimento e disporre la messa in sicurezza della zona circostante.