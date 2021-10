Giornate FAI d’autunno 2021, un suggestivo viaggio tra le case torri del borgo antico di Bisceglie

Torna la grande festa delle Giornate FAI, la più importante manifestazione di piazza dedicata al patrimonio artistico e culturale italiano.

I Giovani del FAI, con il supporto di tutte le Delegazioni, i Gruppi FAI e i Gruppi FAI Ponte tra culture, propongono per sabato 16 e domenica 17 ottobre la decima edizione delle Giornate d’Autunno con visite in 600 luoghi solitamente inaccessibili o poco noti in 300 città d’Italia. Nella Bat Bisceglie è stata l’unica Città ad aderire con un suggestivo percorso nel borgo antico incentrato sulle case torri che sarà illustrato nel corso di una conferenza stampa che si terrà martedì 12 ottobre alle ore 10 alla chiesa di Santa Margherita, a Bisceglie. Interverranno il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, l’assessore comunale alla cultura, Loredana Bianco, e la capo delegazione del fondo Ambiente Italiano della provincia Bat, Giulia Mastrodonato.