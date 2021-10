​«Quello che è accaduto a Roma è gravissimo​. No alla becera logica della violenza»

«Domenica con il segretario provinciale della Cgil Bat Biagio D'Alberto e il Vicepresidente della Provincia Bat Pierpaolo Pedone, siamo stati alla sede della Cgil di Bisceglie, insieme ai rappresentanti locali del sindacato e al presidente della Camera del lavoro Michele Valente, per far sentire forte la nostra solidarietà e vicinanza dopo l'assalto subito sabato a Roma durante la manifestazione no green pass».

E’ quanto si legge nella nota a firma del Sindaco Angelantonio Angarano.

«La nostra solidarietà – prosegue il Sindaco - va altresì alle forze dell'ordine che ieri, con senso del dovere, hanno fronteggiato i facinorosi e arginato la devastazione di stampo squadrista che nulla ha a che vedere con il diritto di manifestare pacificamente.

Come sindaco attaccato nei giorni scorsi per aver fatto un appello alle vaccinazioni, etichettato come "pro-vax che vuole tutta la cittadinanza vaccinata", non posso che essere solidale con tutti coloro che, dopo un anno e mezzo di emergenza Covid, continuano ad essere in prima linea per far uscire il nostro Paese dalla pandemia.

Quello che è accaduto è gravissimo. Oltre alla ferma condanna, come rappresentanti delle Istituzioni, come cittadini, insieme rispondiamo "presente" con convinzione e fermezza contro la becera logica della violenza e della sopraffazione e come difensori della democrazia e della libertà, sulle quali si fonda la nostra Repubblica. Su questi valori non faremo mai un passo indietro».