​«Piena condanna delle aggressioni di matrice neofascista avvenute ieri a Roma​»

«Oggi non c’è spazio e né per i distinguo, né per le mezze parole. Piena solidarietà alla Dgil e alle donne e agli uomini della Polizia di Stato».

Così il già eurodeputato Sergio Silvestris, dopo i fatti di ieri a Roma.

«Piena condanna - prosegue - delle aggressioni di matrice neofascista avvenute ieri a Roma. L’assalto alla sede di un sindacato, le cariche contro la Polizia e il tentativo di raggiungere le sedi delle uIstituzioni democratiche sono una grave minaccia ai valori di Democrazia e Liberta in cui credo sopra ogni cosa. Ho espresso già telefonicamente la mia solidarietà al Presidente della Camera del Lavoro Michele Valente, e mi sto recando presso la sede della CGIL di Bisceglie».