Pioggia battente, al Giacinto Dell'Olio arrivano i Vigili del Fuoco

Torna a destare preoccupazione la situazione dell'Istituto Dell'Olio di Bisceglie. E' stato sufficiente un primo violento acquazzone autunnale per creare caos, scompiglio e obbligare la dirigenza a chiedere l'intervento dei Vigili del Fuoco e ordinare la momentanea sospensione delle lezioni per il trasferimento di alcune classi in altre aule.

E' accaduto nella giornata di ieri, sabato 9 ottobre, facendo tornare alla mente quanto avvenne il 24 ottobre del 2017. In quella circostanza fu il vento a provocare danni e disagi. Oggi la pioggia. Nonostante i numerosi interventi di manutenzione avviati, aspettando di poter utilizzare i 2milioni e 700 mila euro stanziati per mettere in sicurezza l'edificio scolastico di via Giuliani.

Le lezioni dovrebbero riprendere regolarmente lunedì, anche se le continue piogge di queste ore destano nuove preoccupazioni.