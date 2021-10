Un minorenne coltivava marijuana sul terrazzo di casa. Sequestrati anche 200 grammi di droga

Nella cittadina di Bisceglie prosegue serrata l’attività dei Carabinieri nel contrasto al dilagante fenomeno dello spaccio di stupefacenti. Questa volta nel mirino è finito, la scorsa settimana, un minore di Bisceglie, che a seguito di un controllo da parte dei militari della locale Tenenza è stato sorpreso sul terrazzo della propria abitazione intento ad innaffiare una pianta di canapa indiana.

La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire ben 230 grammi di infiorescenze di marijuana unitamente a materiale vario per il confezionamento dello stupefacente, oltre a constatare sul terrazzo dell’abitazione la presenza di una piccola serra artigianale con attrezzature idonee alla cura delle piante di canapa indiana.

Il minore, dichiarato in stato di arresto, è stato accompagnato alla presenza di esercente la responsabilità genitoriale, presso gli uffici della Tenenza di Bisceglie e successivamente sottoposto, di concerto con il magistrato di turno della Procura per i Minorenni di Bari, alla misura della permanenza in casa in attesa di udienza di convalida e giudizio direttissimo.