Saranno annunciate il 13 ottobre le 100 startup finaliste a DigithON 2021, la più grande maratona digitale italiana che torna in live streaming, per garantire la massima sicurezza sanitaria, dal 21 al 24 ottobre.

Le migliori idee digitali scelte per la competizione presenteranno i propri progetti attraverso la piattaforma online ai componenti del Comitato Scientifico: gli inventor di tutta Italia avranno 5 minuti a disposizione per il pitch della loro idea di business e risponderanno alle domande degli analisti e degli investitori. In palio l'ambito trofeo DigithON 2021 che porta con sé anche un assegno di 10.000 euro, offerto da Confindustria Bari Bat, e numerosi altri premi in denaro, borse di studio, promozione, e percorsi di accelerazione messi a disposizione dalle aziende partner, per un valore complessivo di oltre 50.000 euro.

In attesa dell’annuncio dei finalisti, anche quest’anno DigithON, in collaborazione con Intesa Sanpaolo Innovation Center ha organizzato un Training Day che si svolgerà venerdì 8 ottobre dalle ore 10.30 alle 13: un workshop completamente gratuito in live streaming su www.digithon.it , un evento formativo ricchissimo di contenuti con consigli per la presentazione delle idee digitali durante la maratona.

Ecco il programma della giornata:

Presentazione Intesa Sanpaolo Innovation Center

Un pitch deck per ogni contesto

Chi sono i vostri principali stakeholder

Cosa deve contenere un pitch deck

Suggerimenti e risorse per allenarsi

Road to DigithON 2021

La premiazione della startup vincitrice di DigithON 2021 è affidata al Presidente di Confindustria Bari Bat, Sergio Fontana, e si svolgerà nella mattinata del 24 ottobre.