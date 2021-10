Servizio navetta gratuito per studenti scuola Monterisi, “al lavoro con il massimo impegno”

“Stiamo continuando a lavorare con il massimo impegno insieme al Sindaco, dirigenti comunali, funzionari e tecnici per avviare nel più breve tempo possibile il servizio navetta gratuito in favore degli studenti della scuola secondaria di primo grado “Monterisi”, oggetto di importanti lavori. Il servizio, purtroppo, non parte da oggi, 6 ottobre, poiché Il procedimento burocratico-amministrativo non è concluso, anche in virtù di una richiesta considerevole pervenuta da quasi trecento famiglie. So benissimo dei disagi per alunni e famiglie e chiedo scusa per aver comunicato dei tempi che non stati rispettati. Proprio perché cosciente di ciò, quello che posso assicurare a tutti è che stiamo lavorando gomito a gomito per far partire il servizio quanto prima e cercando di includere il più possibile”. Lo dichiara Loredana Bianco, assessore alla pubblica istruzione della Città di Bisceglie.