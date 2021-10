«In tutte le scuole pugliesi comincia il servizio di mensa scolastica. A Bisceglie no».

E' quanto denuncia il Consigliere comunale di opposizione Francesco Spina.

«Purtroppo - prosegue -, i diritti dei cittadini biscegliesi sono stati da tempo ridimensionati da Angarano & Co. I biscegliesi hanno, quale unico “diritto” riconosciuto, quello di pagare le tariffe e tasse più alte per finanziare i debiti fuori bilancio di questa amministrazione incompetente e rispettosa solo degli interessi propri. La mensa, con le tariffe peraltro notevolmente aumentate rispetto all’amministrazione precedente, non inizierà nel mese di ottobre come avverrà in tutte le città pugliesi e i dipendenti del servizio mensa rimarranno peraltro senza lavoro.

Ma dei servizi ai cittadini e del lavoro dei biscegliesi che interessa all’amministrazione Angarano? Siamo rimasti per mesi senza servizio trasporti e circolari, che sarà mai non offrire la mensa ai nostri bambini che vanno a scuola? Stanno mettendo e “seppellendo” i defunti nelle strutture prefabbricate di plastica, che sarà mai eliminare per qualche mese la mensa scolastica? Insomma, sono stati attenti solo a trattenere le somme degli abbonamenti mensa pagati dalle famiglie per il servizio, non reso, dell’anno scorso (quante famiglie avranno avuto la restituzione delle somme da richiedersi entro termini brevi e rigorosi inventati dai geni di questa amministrazione?)».