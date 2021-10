​Non un tentativo di rapina in un bar di via Imbriani, ma un ubriaco in azione

Non si è trattato di un tentativo di rapina intorno alle 19 di ieri, sabato 2 ottobre, in un bar di via Imbriani a Bisceglie, come riferito da persone vicine all'istituto di Vigilanza Sicuritalia Invri, ma è stata semplicemente l'azione di un uomo in preda agli effetti dell'alcool.

La conferma giunge dalla Tenenza dei carabinieri di Biceglie che prova a ricostruire l'accaduto: Nella serata di ieri gli uomini del Comando dei carabinieri sono intervenuti in via Matteo Renato Imbriani a Bisceglie, in quanto, in un bar, un uomo, dopo aver effettuato alcune consumazioni regolarmente pagate, in stato di ebbrezza alcoolica, ha rotto alcuni bicchieri. Lo stesso, fermato da una guardia giurata della Sicuritalia Invri giunta tempestivamente sul posto, si è dato alla fuga per poi essere fermato da personale dei carabinieri per gli accertamenti del caso. Allo stato, non vi è alcuna condizione di procedibilità nei confronti dell'uomo.

Il caso, dunque, si smonta grazie alla ricostruzione dei fatti ad opera dei carabinieri di Bisceglie.