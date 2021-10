​Coronavirus, è ancora Bisceglie la città più vaccinata della Bat

Sono 5.819.039 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia. Le dosi sono il 85.6% di quelle consegnate dal Commissario nazionale per l’emergenza, 6.800.637.

ASL BT

In tutta la Asl Bt dall'inizio della campagna di vaccinazione a oggi sono state somministrate 295.344 prime dosi e 250.615 seconde dosi. In particolare ad Andria la percentuale di copertura con la prima dose è dell'87 per cento mentre con la seconda è del 71 per cento, a Barletta le rispettive percentuali sono dell'86 e del 75 per cento, a Bisceglie dell'87 e del 74 per cento, a Canosa dell'83 e del 73 per cento, a Margherita dell'84 e del 70 per cento, a Minervino dell'86 e del 65 per cento, a San Ferdinando dell'82 e del 70 per cento, a Spinazzola dell'86 e del 65 per cento, a Trani dell'86 e de 75 per cento e a Trinitapoli dell'81 e del 71 per cento.