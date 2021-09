«Bisceglie è una "terra di mezzo" ormai. E l'emergenza criminalità necessita di risposte immediate​»

Promozione di una rete di volontari (assistenti civici) per la salvaguardia del decoro urbano e delle aree abbandonate e degradate, delle aree verdi e dei parchi. In questo modo si potranno migliorare le condizioni di abbandono e degrado delle aree tipicamente a rischio. Gli assistenti civici potrebbero collaborare con la polizia locale per potenziare la presenza aggiuntiva e non sostitutiva di controllo e tutela del territorio. In questo senso sarebbe opportuno coinvolgere i percettori del reddito di cittadinanza in progetti ad hoc.