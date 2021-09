​Pistola con il colpo in canna e munizioni, arrestato un biscegliese di 52 anni

Un biscegliese di 52 anni, N.D.B., è stato arrestato poiché sorpreso a detenere illegalmente un’arma, con matricola risultata non registrata in campo nazionale, munita di silenziatore e munizioni.

L’arresto è maturato da attività info-investigativa condotta quotidianamente dai Carabinieri della Tenenza di Bisceglie che hanno sottoposto l’arrestato a perquisizione personale e domiciliare.

Proprio a seguito del ritrovamento all’interno dell’abitazione di 18 proiettili cal. 9X18, occultati nella camera da letto in una scatola per cellulare, la perquisizione è stata estesa anche all’autovettura dove nel portabagagli, in una busta in plastica nascosta sotto alcuni indumenti, c'era una pistola.

La pistola rinvenuta, una semiautomatica Beretta 85 cal. 9 corto, esaminata è risultata essere munita di matricola, ma non registrata in campo nazionale, in ottimo stato di conservazione e con le parti meccaniche perfettamente funzionati; inoltre era priva di sicura, colpo in canna e cane armato, caricatore inserito contenente 4 cartucce nonché munito di silenziatore artigianale in acciaio montato e canna filettata.

L’umo è stato quindi accompagnato presso gli Uffici della Tenenza dei Carabinieri di Bisceglie, dove, sentito il magistrato di turno presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Trani, ne ha disposto l’arresto e il trasferimento presso la Casa Circondariale di Trani.